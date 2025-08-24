Cagliari-Fiorentina è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Cagliari-Fiorentina si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv o in streaming
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Cagliari-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
