Cagliari-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Cagliari-Fiorentina è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Cagliari-Fiorentina si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Fiorentina
  • Data: domenica 24 agosto 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Simone Sozza

Cagliari-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 24-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Fiorentina?
La gara tra Cagliari e Fiorentina si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Fiorentina sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Cagliari - Fiorentina?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Fiorentina?
Stadio Unipol Domus
Chi trasmette la partita Cagliari - Fiorentina?
La partita tra Cagliari e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN
