Cagliari-Genoa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 10 punti e il Genoa che invece è al 18° posto in classifica con 7 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Felici con 2 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 2 reti.
Cagliari-Genoa si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Genoa è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Genoa in tv o in streaming
Cagliari-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Cagliari-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Cagliari-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Genoa?
- La gara tra Cagliari e Genoa si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Genoa sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Cagliari - Genoa?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Genoa?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Mattia Felici con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Genoa?
- La partita tra Cagliari e Genoa verrà trasmessa da DAZN