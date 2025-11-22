Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Genoa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 10 punti e il Genoa che invece è al 18° posto in classifica con 7 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Felici con 2 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 2 reti.

Cagliari-Genoa si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Genoa è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Genoa in tv o in streaming

Cagliari-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.