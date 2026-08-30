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CALCIO SERIE A

Cagliari-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Cagliari-Inter è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e l'Inter che invece è al 5° posto in classifica con 3 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.
L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 1 rete.

Cagliari-Inter si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Inter è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Cagliari-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Inter
  • Data: domenica 30 agosto 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Michael Fabbri

Cagliari-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Inter?
La gara tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Inter?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Inter sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Cagliari - Inter?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Inter?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 1 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Inter?
La partita tra Cagliari e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Cagliari-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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