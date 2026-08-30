Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Cagliari-Inter è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e l'Inter che invece è al 5° posto in classifica con 3 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.

L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 1 rete.

Cagliari-Inter si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Inter è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Cagliari-Inter in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Inter

: Cagliari-Inter Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Michael Fabbri

Cagliari-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Inter sarà inserito un'ora prima del match.