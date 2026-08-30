Cagliari-Inter è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e l'Inter che invece è al 5° posto in classifica con 3 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.
L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 1 rete.
Cagliari-Inter si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Inter è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Cagliari-Inter in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Inter
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Michael Fabbri
Cagliari-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cagliari-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cagliari-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Inter?
- La gara tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Inter?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Inter sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Cagliari - Inter?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Inter?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 1 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Inter?
- La partita tra Cagliari e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky