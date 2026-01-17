Cagliari-Juventus è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 19 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 39 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 7 reti.
Cagliari-Juventus si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Juventus è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Cagliari-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Juventus
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Davide Massa
Cagliari-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 17-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cagliari-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cagliari-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Juventus?
- La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Cagliari - Juventus?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Juventus?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 7 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Juventus?
- La partita tra Cagliari e Juventus verrà trasmessa da DAZN e da Sky