Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Juventus è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 19 punti e la Juventus che invece è al 4° posto in classifica con 39 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 7 reti.

Cagliari-Juventus si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Juventus è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Juventus

: Cagliari-Juventus Data : sabato 17 gennaio 2026

: sabato 17 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Davide Massa

Cagliari-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 17-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

