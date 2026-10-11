Cagliari-Juventus è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 12 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 10 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Cagliari-Juventus si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Juventus è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Juventus
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Cagliari-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-10-2026.
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Il link al live di Cagliari-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Juventus?
- La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Cagliari - Juventus?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Juventus?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Juventus?
- La partita tra Cagliari e Juventus verrà trasmessa da DAZN