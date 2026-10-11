Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Juventus è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 12 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Cagliari-Juventus si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Juventus è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Juventus
  • Data: domenica 11 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Cagliari-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Juventus?
La gara tra Cagliari e Juventus si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Juventus?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Juventus sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Cagliari - Juventus?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Juventus?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Juventus?
La partita tra Cagliari e Juventus verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio