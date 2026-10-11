Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Cagliari-Juventus è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 12 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 3 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Cagliari-Juventus si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Juventus è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Juventus in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Juventus

: Cagliari-Juventus Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Matteo Marcenaro

Cagliari-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.