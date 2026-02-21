Cagliari-Lazio è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 33 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.
Cagliari-Lazio si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lazio è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Lazio
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Antonio Rapuano
Cagliari-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
Quando si gioca Cagliari - Lazio?
La gara tra Cagliari e Lazio si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Lazio?
L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lazio sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Cagliari - Lazio?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Lazio?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Lazio?
La partita tra Cagliari e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky