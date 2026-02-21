Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Lazio è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 33 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.

Cagliari-Lazio si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lazio è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Lazio in tv o in streaming

Cagliari-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.