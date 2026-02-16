Cagliari-Lecce è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 21 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 3 reti.
Cagliari-Lecce si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lecce è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Lecce
- Data: lunedì 16 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Cagliari-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
