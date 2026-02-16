Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari-Lecce è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 21 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 3 reti.

Cagliari-Lecce si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lecce è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Lecce in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Lecce

: Cagliari-Lecce Data : lunedì 16 febbraio 2026

: lunedì 16 febbraio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Ermanno Feliciani

Cagliari-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.