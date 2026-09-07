Cagliari-Lecce è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 3 punti e il Lecce che invece è al 12° posto in classifica con 3 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.
Cagliari-Lecce si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.
Dove vedere Cagliari-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Lecce
- Data: lunedì 7 settembre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Cagliari-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-09-2026.
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Il link al live di Cagliari-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Lecce?
- La gara tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lecce sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Cagliari - Lecce?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Lecce?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Lecce?
- La partita tra Cagliari e Lecce verrà trasmessa da DAZN