Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Cagliari-Lecce è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 3 punti e il Lecce che invece è al 12° posto in classifica con 3 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.

Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.

Cagliari-Lecce si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.

Dove vedere Cagliari-Lecce in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Lecce

: Cagliari-Lecce Data : lunedì 7 settembre 2026

: lunedì 7 settembre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Juan Luca Sacchi

Cagliari-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.