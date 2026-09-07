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CALCIO SERIE A

Cagliari-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Cagliari-Lecce è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 3 punti e il Lecce che invece è al 12° posto in classifica con 3 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Alessandro Romano con 1 rete.
Il Lecce ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Olaf Gorter con 1 rete.

Cagliari-Lecce si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Lecce è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.

Dove vedere Cagliari-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Lecce
  • Data: lunedì 7 settembre 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Juan Luca Sacchi

Cagliari-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 07-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Lecce?
La gara tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Lecce?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Lecce sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Cagliari - Lecce?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Lecce?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Alessandro Romano con 1 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Olaf Gorter con 1 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Lecce?
La partita tra Cagliari e Lecce verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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