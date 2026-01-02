Cagliari-Milan è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 18 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 35 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Cagliari-Milan si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Milan è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Cagliari-Milan in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Milan
- Data: venerdì 2 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Rosario Abisso
Cagliari-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Cagliari-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Milan?
- La gara tra Cagliari e Milan si giocherà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Milan?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Milan sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Cagliari - Milan?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Milan?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Milan?
- La partita tra Cagliari e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky