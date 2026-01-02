Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Milan è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 18 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 35 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Cagliari-Milan si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Milan è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Cagliari-Milan in tv o in streaming

Cagliari-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

