Cagliari-Napoli è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 59 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 4 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 10 reti.
Cagliari-Napoli si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 12 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Napoli
- Data: venerdì 20 marzo 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Maurizio Mariani
Cagliari-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 20-03-2026.
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Il link al live di Cagliari-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Napoli?
- La gara tra Cagliari e Napoli si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Napoli sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Cagliari - Napoli?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Napoli?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 10 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Napoli?
- La partita tra Cagliari e Napoli verrà trasmessa da DAZN