Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Cagliari-Napoli è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 59 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 4 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 10 reti.

Cagliari-Napoli si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 12 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Napoli

: Cagliari-Napoli Data : venerdì 20 marzo 2026

: venerdì 20 marzo 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Maurizio Mariani

Cagliari-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 20-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.