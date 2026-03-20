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CALCIO SERIE A

Cagliari-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Cagliari-Napoli è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 59 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 4 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 10 reti.

Cagliari-Napoli si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 12 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 49 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Napoli
  • Data: venerdì 20 marzo 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Cagliari-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 20-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Napoli?
La gara tra Cagliari e Napoli si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Napoli?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Napoli sarà Valerio Marini
Dove si gioca Cagliari - Napoli?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Napoli?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 10 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Napoli?
La partita tra Cagliari e Napoli verrà trasmessa da DAZN
Cagliari-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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