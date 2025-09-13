Virgilio Sport
Cagliari-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Parma è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.

Cagliari-Parma si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Parma è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi.

Dove vedere Cagliari-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Parma
  • Data: sabato 13 settembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Cagliari-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Parma?
La gara tra Cagliari e Parma si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Parma?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Parma sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Cagliari - Parma?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Parma?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Luperto con 1 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Patrick Cutrone con 1 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Parma?
La partita tra Cagliari e Parma verrà trasmessa da DAZN
