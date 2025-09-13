Cagliari-Parma è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.
Cagliari-Parma si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Parma è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi.
Dove vedere Cagliari-Parma in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Parma
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Francesco Fourneau
Cagliari-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
