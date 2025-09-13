Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Parma è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.

Cagliari-Parma si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Parma è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi.

Dove vedere Cagliari-Parma in tv o in streaming

Cagliari-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Parma sarà inserito un'ora prima del match.