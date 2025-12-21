Cagliari-Pisa è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 10 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Cagliari-Pisa si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Pisa è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Gianluca Manganiello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Pisa
- Data: domenica 21 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Francesco Fourneau
Cagliari-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 21-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cagliari-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cagliari-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
