Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Pisa è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 14 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Cagliari-Pisa si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Pisa è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Gianluca Manganiello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Pisa in tv o in streaming

Cagliari-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 21-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

