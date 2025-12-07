Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Roma è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 11 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 27 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.

Cagliari-Roma si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Roma è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Roma in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Roma

: Cagliari-Roma Data : domenica 7 dicembre 2025

: domenica 7 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Luca Zufferli

Cagliari-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Roma sarà inserito un'ora prima del match.