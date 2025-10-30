Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Sassuolo è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 9 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 10 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 2 reti.

Cagliari-Sassuolo si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Sassuolo è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv o in streaming

Cagliari-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 30-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

