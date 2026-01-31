Cagliari-Verona è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 25 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 14 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Cagliari-Verona si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Verona è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Verona in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Verona
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Kevin Bonacina
Cagliari-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
