Cagliari-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Cagliari-Verona è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 25 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 14 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Cagliari-Verona si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Verona è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Verona in tv o in streaming

  • Partita: Cagliari-Verona
  • Data: sabato 31 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Cagliari
  • Stadio: Unipol Domus
  • Arbitro: Kevin Bonacina

Cagliari-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cagliari - Verona?
La gara tra Cagliari e Verona si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Verona?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Verona sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Cagliari - Verona?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Verona?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
Chi trasmette la partita Cagliari - Verona?
La partita tra Cagliari e Verona verrà trasmessa da DAZN e da Sky
