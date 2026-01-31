Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Cagliari-Verona è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 25 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 14 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Cagliari-Verona si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Verona è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Verona in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Verona

: Cagliari-Verona Data : sabato 31 gennaio 2026

: sabato 31 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Kevin Bonacina

Cagliari-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Verona sarà inserito un'ora prima del match.