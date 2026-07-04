Dove vedere Canada-Marocco e Paraguay-Francia: orari delle partite dei Mondiali di oggi

Inizia il programma degli ottavi di finale dei Mondiali, due nella stessa giornata: il primo su DAZN, il clou serale in chiaro su Rai

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con l’inizio del programma degli ottavi di finale. Sabato 4 luglio inizia la seconda tornata delle sfide a eliminazione diretta del torneo. Si parte alle 19 all’NRG Stadium di Houston con Canada-Marocco, esclusiva DAZN. Poi alle 23 il piatto forte della serata al Lincoln Financial Field di Filadelfia: Paraguay-Francia, unica gara del giorno trasmessa in chiaro su Rai e in streaming su RaiPlay, oltre che su DAZN.

Le gare di oggi

Canada-Marocco, alle 19, è un’esclusiva DAZN. Paraguay-Francia, alle 23, è invece la partita del giorno trasmessa in chiaro su Rai e in streaming su RaiPlay, oltre che su DAZN.

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All’NRG Stadium di Houston, il Canada si presenta all’appuntamento degli ottavi da co-padrone di casa, dopo aver superato il Sudafrica per 1-0 grazie al gol di Eustáquio allo scadere. Marsch si affida a Jonathan David come riferimento offensivo, con Davies sulla corsia sinistra e Buchanan sull’altra fascia. Di fronte trova un Marocco che arriva da protagonista assoluto: i Leoni dell’Atlante hanno eliminato l’Olanda ai rigori in una partita combattutissima, 1-1 al 90′, poi decisivo Saibari dal dischetto. I nordafricani hanno confermato di essere una delle squadre più organizzate del torneo. Hakimi guida una difesa che ha già dimostrato di reggere i palchi migliori, con El Khannouss e Brahim Díaz a creare i pericoli in attacco. Il Marocco ha dalla sua il precedente più recente, nella fase a gironi del Mondiale del 2022 vinto per 2-1.

Al Lincoln Financial Field di Filadelfia va invece in scena l’ottavo più atteso della giornata, Paraguay-Francia. I Guaranì arrivano alla sfida dopo quella che è stata probabilmente la più grande impresa della storia del calcio paraguaiano. La vittoria ai sedicesimi ai rigori contro la Germania ha assunto dei connotati epici che hanno inevitabilmente dato entusiasmo alla squadra. Dall’altra parte c’è però la Francia di Deschamps, la favorita assoluta per la vittoria finale del torneo che ha confermato le aspettative lungo tutto il percorso finora. Ai sedicesimi non c’è stata storia contro la Svezia, travolta 3-0. Mbappé è in forma straripante, anche grazie agli assist incredibili di Olise che si è sbloccato anche in zona realizzativa.

Canada-Marocco ore 19:00 DAZN Paraguay-Francia ore 23:00 Rai/RaiPlay/DAZN

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Le probabili formazioni

Canada-Marocco

Marsch si affida al 4-2-3-1 con Jonathan David punta e Buchanan e Osorio sulle fasce, con Eustáquio confermato dopo il gol decisivo al Sudafrica. Ouahbi risponde con il 4-3-3 rodato nel torneo: Brahim Díaz, En-Nesyri e Saibari a comporre il tridente, con Amrabat davanti alla difesa che vede Hakimi e Mazraoui terzini di spinta.

CANADA (4-2-3-1) : Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Davies; Ahmed, Eustáquio; Buchanan, Osorio, Millar; J. David. CT: Marsch.

: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Davies; Ahmed, Eustáquio; Buchanan, Osorio, Millar; J. David. CT: Marsch. MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, El Khannouss; Brahim Díaz, En-Nesyri, Saibari. CT: Ouahbi.

Paraguay-Francia

Alfaro conferma l’undici che ha battuto la Germania ai rigori: Enciso trequartista e Ávalos punta, con Almirón a dettare i tempi in mezzo e Alderete e Gómez a fare muro in difesa. Deschamps risponde con il suo 4-2-3-1 consolidato: Mbappé punta centrale, Dembélé e Doué sulle fasce, con Rabiot e Koné a fare schermatura davanti alla difesa migliore del torneo.