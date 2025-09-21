Carrarese-Avellino è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 5 punti e l'Avellino che invece è al 13° posto in classifica con 4 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 2 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Dimitrios Sounas con 1 rete.
Carrarese-Avellino si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Avellino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Avellino
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Carrarese-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
