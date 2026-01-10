Partita valevole per la 19a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Carrarese-Bari è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 20 punti e il Bari che invece è al 16° posto in classifica con 17 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 6 reti.

Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.

Carrarese-Bari si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Bari è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Bari in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Bari

: Carrarese-Bari Data : sabato 10 gennaio 2026

: sabato 10 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Carrarese-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Bari sarà inserito un'ora prima del match.