Carrarese-Bari è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 20 punti e il Bari che invece è al 16° posto in classifica con 17 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 6 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Carrarese-Bari si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Bari è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Bari in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Bari
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Carrarese-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
