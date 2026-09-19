Carrarese-Benevento è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 1 punti e il Benevento che invece è al 15° posto in classifica con 4 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.
Il Benevento ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.
Carrarese-Benevento si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Benevento è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Benevento
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Rosario Abisso
Carrarese-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Carrarese-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Benevento?
- La gara tra Carrarese e Benevento si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Benevento?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Benevento sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Carrarese - Benevento?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Benevento?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 1 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Benevento?
- La partita tra Carrarese e Benevento verrà trasmessa da DAZN