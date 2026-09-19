Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Carrarese-Benevento è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 1 punti e il Benevento che invece è al 15° posto in classifica con 4 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.

Il Benevento ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Carrarese-Benevento si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Benevento è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Benevento in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Benevento

: Carrarese-Benevento Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Rosario Abisso

Carrarese-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Carrarese-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.