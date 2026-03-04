Carrarese-Catanzaro è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 31 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 45 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.
Carrarese-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Catanzaro è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 44 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Carrarese-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 04-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
