Carrarese-Empoli è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 26 punti e l'Empoli che invece è al 9° posto in classifica con 27 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 7 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Carrarese-Empoli si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Empoli è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 48 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Empoli
- Data: venerdì 23 gennaio 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Mario Perri
Carrarese-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 23-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
