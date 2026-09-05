Carrarese-Empoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 3 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.
L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 1 rete.
Carrarese-Empoli si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Empoli è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Empoli
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Carrarese-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Carrarese-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Empoli?
- La gara tra Carrarese e Empoli si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Empoli sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Carrarese - Empoli?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Empoli?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Empoli?
- La partita tra Carrarese e Empoli verrà trasmessa da DAZN