Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Carrarese-Frosinone è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 14 punti e il Frosinone che invece è al 4° posto in classifica con 18 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 4 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 3 reti.

Carrarese-Frosinone si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Frosinone è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Frosinone in tv o in streaming

Carrarese-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

