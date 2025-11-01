Carrarese-Frosinone è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 14 punti e il Frosinone che invece è al 4° posto in classifica con 18 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 4 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 3 reti.
Carrarese-Frosinone si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Frosinone è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Frosinone
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Livio Marinelli
Carrarese-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Frosinone?
- La gara tra Carrarese e Frosinone si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Frosinone sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Carrarese - Frosinone?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Frosinone?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 4 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 3 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Frosinone?
- La partita tra Carrarese e Frosinone verrà trasmessa da DAZN