Carrarese-Mantova è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 19 punti e Mantova che invece è al 19° posto in classifica con 14 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 6 reti.

Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.

Carrarese-Mantova si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Mantova è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Mantova in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Mantova

: Carrarese-Mantova Data : sabato 27 dicembre 2025

: sabato 27 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Matteo Marcenaro

Carrarese-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

