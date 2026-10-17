Carrarese-Modena è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Modena che invece è al 3° posto in classifica con 13 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Jonas Rouhi con 1 rete.
Il Modena ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 3 reti.
Carrarese-Modena si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Modena è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Modena in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Modena
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Federico La Penna
Carrarese-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Carrarese-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Modena?
- La gara tra Carrarese e Modena si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Modena?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Modena sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Carrarese - Modena?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Modena?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Jonas Rouhi con 1 gol, mentre il capocannoniere del Modena è Giuseppe Caso con 3 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Modena?
- La partita tra Carrarese e Modena verrà trasmessa da DAZN