Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Carrarese-Modena è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 4 punti e il Modena che invece è al 3° posto in classifica con 13 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Jonas Rouhi con 1 rete.

Il Modena ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 3 reti.

Carrarese-Modena si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Modena è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Modena in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Modena

: Carrarese-Modena Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Federico La Penna

Carrarese-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Modena sarà inserito un'ora prima del match.