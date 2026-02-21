Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Carrarese-Monza è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 30 punti e il Monza che invece è al 3° posto in classifica con 51 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Petagna con 4 reti.

Carrarese-Monza si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Monza è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Monza in tv o in streaming

Carrarese-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Monza sarà inserito un'ora prima del match.