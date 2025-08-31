Carrarese-Padova è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e Padova che invece è al 17° posto in classifica con 0 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 2 reti.
Padova ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con reti.
Carrarese-Padova si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Padova è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Carrarese-Padova in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Padova
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Andrea Zanotti
Carrarese-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 31-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Padova?
- La gara tra Carrarese e Padova si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Padova?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Padova sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Carrarese - Padova?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Padova?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 2 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Padova?
- La partita tra Carrarese e Padova verrà trasmessa da DAZN