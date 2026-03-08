Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Carrarese-Palermo è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 32 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 54 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 19 reti.

Carrarese-Palermo si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Palermo è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 29 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Palermo in tv o in streaming

Carrarese-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.