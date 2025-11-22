Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Carrarese-Reggiana è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 15 punti e la Reggiana che invece è al 8° posto in classifica con 16 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 5 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Elayis Tavsan con 3 reti.

Carrarese-Reggiana si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Reggiana è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Reggiana in tv o in streaming

Carrarese-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

