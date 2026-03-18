Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Carrarese-Sampdoria è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 33 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 31 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Carrarese-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sampdoria è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Sampdoria

: Carrarese-Sampdoria Data : mercoledì 18 marzo 2026

: mercoledì 18 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Rosario Abisso

Carrarese-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Carrarese-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.