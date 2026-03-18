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CALCIO SERIE B

Carrarese-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Carrarese-Sampdoria è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 33 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 31 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 9 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Carrarese-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sampdoria è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Carrarese-Sampdoria
  • Data: mercoledì 18 marzo 2026
  • Orario: 20:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Carrara
  • Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
  • Arbitro: Rosario Abisso

Carrarese-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Carrarese - Sampdoria?
La gara tra Carrarese e Sampdoria si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00
Chi è l'arbitro di Carrarese - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Carrarese - Sampdoria sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Carrarese - Sampdoria?
La partita si gioca a Carrara
In che stadio si gioca Carrarese - Sampdoria?
Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 9 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol
Chi trasmette la partita Carrarese - Sampdoria?
La partita tra Carrarese e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Carrarese-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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