Carrarese-Sudtirol è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 29 punti e Sudtirol che invece è al 10° posto in classifica con 28 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 6 reti.
Carrarese-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sudtirol è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Sudtirol
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Andrea Calzavara
Carrarese-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Sudtirol?
- La gara tra Carrarese e Sudtirol si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Sudtirol sarà Luca Pairetto
- Dove si gioca Carrarese - Sudtirol?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Sudtirol?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 8 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 6 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Sudtirol?
- La partita tra Carrarese e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN