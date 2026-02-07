Partita valevole per la 23a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Carrarese-Sudtirol è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 29 punti e Sudtirol che invece è al 10° posto in classifica con 28 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 8 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 6 reti.

Carrarese-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sudtirol è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Sudtirol in tv o in streaming

Carrarese-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

