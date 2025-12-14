Carrarese-Virtus entella è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 16 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 15 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 5 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Carrarese-Virtus entella si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Virtus entella è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Virtus entella
- Data: domenica 14 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Carrarese-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Carrarese-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Virtus Entella?
- La gara tra Carrarese e Virtus Entella si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Virtus Entella?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Virtus Entella sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Carrarese - Virtus Entella?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Virtus Entella?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 5 gol, mentre il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 6 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Virtus Entella?
- La partita tra Carrarese e Virtus Entella verrà trasmessa da DAZN