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CALCIO SERIE B

Catanzaro-Ascoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Catanzaro-Ascoli è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 6° posto in classifica con 12 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.

Catanzaro-Ascoli si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Ascoli è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv o in streaming

  • Partita: Catanzaro-Ascoli
  • Data: sabato 24 ottobre 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Catanzaro
  • Stadio: Nicola Ceravolo
  • Arbitro: Andrea Calzavara

Catanzaro-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Catanzaro - Ascoli?
La gara tra Catanzaro e Ascoli si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Catanzaro - Ascoli?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Ascoli sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Catanzaro - Ascoli?
La partita si gioca a Catanzaro
In che stadio si gioca Catanzaro - Ascoli?
Stadio Nicola Ceravolo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 3 gol
Chi trasmette la partita Catanzaro - Ascoli?
La partita tra Catanzaro e Ascoli verrà trasmessa da DAZN
Catanzaro-Ascoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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