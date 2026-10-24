Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Catanzaro-Ascoli è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 6° posto in classifica con 12 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.

Catanzaro-Ascoli si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Ascoli è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Ascoli

: Catanzaro-Ascoli Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Andrea Calzavara

Catanzaro-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Catanzaro-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.