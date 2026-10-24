Catanzaro-Ascoli è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Ascoli che invece è al 6° posto in classifica con 12 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.
Catanzaro-Ascoli si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Ascoli è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Ascoli
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Andrea Calzavara
Catanzaro-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Catanzaro-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Ascoli?
- La gara tra Catanzaro e Ascoli si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Ascoli?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Ascoli sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Catanzaro - Ascoli?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Ascoli?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 3 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Ascoli?
- La partita tra Catanzaro e Ascoli verrà trasmessa da DAZN