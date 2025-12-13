Catanzaro-Avellino è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 22 punti e l'Avellino che invece è al 10° posto in classifica con 20 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 4 reti.
Catanzaro-Avellino si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Avellino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Avellino
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Andrea Calzavara
Catanzaro-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Avellino?
- La gara tra Catanzaro e Avellino si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Avellino sarà Matteo Gualtieri
- Dove si gioca Catanzaro - Avellino?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Avellino?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 5 gol, mentre il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 4 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Avellino?
- La partita tra Catanzaro e Avellino verrà trasmessa da DAZN