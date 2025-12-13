Partita valevole per la 16a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Avellino è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 22 punti e l'Avellino che invece è al 10° posto in classifica con 20 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 4 reti.

Catanzaro-Avellino si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Avellino è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Avellino

: Catanzaro-Avellino Data : sabato 13 dicembre 2025

: sabato 13 dicembre 2025 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Andrea Calzavara

Catanzaro-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.