Catanzaro-Carrarese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 2 punti e la Carrarese che invece è al 4° posto in classifica con 4 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 1 rete.
La Carrarese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 2 reti.
Catanzaro-Carrarese si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Carrarese è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Carrarese
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Catanzaro-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
