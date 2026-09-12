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CALCIO SERIE B

Catanzaro-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Catanzaro-Carrarese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e la Carrarese che invece è al 17° posto in classifica con 1 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.
La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.

Catanzaro-Carrarese si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Carrarese è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini.

Dove vedere Catanzaro-Carrarese in tv o in streaming

  • Partita: Catanzaro-Carrarese
  • Data: sabato 12 settembre 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Catanzaro
  • Stadio: Nicola Ceravolo
  • Arbitro: Davide Di Marco

Catanzaro-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Catanzaro - Carrarese?
La gara tra Catanzaro e Carrarese si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Catanzaro - Carrarese?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Carrarese sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Catanzaro - Carrarese?
La partita si gioca a Catanzaro
In che stadio si gioca Catanzaro - Carrarese?
Stadio Nicola Ceravolo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Marco D'Alessandro con 1 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Fabio Abiuso con 1 gol
Chi trasmette la partita Catanzaro - Carrarese?
La partita tra Catanzaro e Carrarese verrà trasmessa da DAZN
Catanzaro-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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