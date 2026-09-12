Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Catanzaro-Carrarese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 0 punti e la Carrarese che invece è al 17° posto in classifica con 1 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.

La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Fabio Abiuso con 1 rete.

Catanzaro-Carrarese si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Carrarese è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini.

Dove vedere Catanzaro-Carrarese in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Carrarese

: Catanzaro-Carrarese Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Davide Di Marco

Catanzaro-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Catanzaro-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.