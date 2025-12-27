Catanzaro-Cesena è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 28 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
Catanzaro-Cesena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Cesena è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Cesena
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Valerio Crezzini
Catanzaro-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
