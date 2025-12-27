Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Catanzaro-Cesena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Catanzaro-Cesena è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 28 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.

Catanzaro-Cesena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Cesena è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Cesena in tv o in streaming

  • Partita: Catanzaro-Cesena
  • Data: sabato 27 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Catanzaro
  • Stadio: Nicola Ceravolo
  • Arbitro: Valerio Crezzini

Catanzaro-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Catanzaro - Cesena?
La gara tra Catanzaro e Cesena si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Catanzaro - Cesena?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Cesena sarà Daniele Rutella
Dove si gioca Catanzaro - Cesena?
La partita si gioca a Catanzaro
In che stadio si gioca Catanzaro - Cesena?
Stadio Nicola Ceravolo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol, mentre il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol
Chi trasmette la partita Catanzaro - Cesena?
La partita tra Catanzaro e Cesena verrà trasmessa da DAZN
Catanzaro-Cesena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio