Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Catanzaro-Cesena è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 28 punti e il Cesena che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.

Catanzaro-Cesena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Cesena è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Cesena in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Cesena

: Catanzaro-Cesena Data : sabato 27 dicembre 2025

: sabato 27 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Valerio Crezzini

Catanzaro-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.