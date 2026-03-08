Catanzaro-Empoli è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 46 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 31 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 10 reti.
Catanzaro-Empoli si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Empoli è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Empoli
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Valerio Crezzini
Catanzaro-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Empoli?
- La gara tra Catanzaro e Empoli si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Empoli sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Catanzaro - Empoli?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Empoli?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 10 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Empoli?
- La partita tra Catanzaro e Empoli verrà trasmessa da DAZN