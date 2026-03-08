Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Empoli è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 46 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 31 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 42 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 10 reti.

Catanzaro-Empoli si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Empoli è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Empoli in tv o in streaming

Catanzaro-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.