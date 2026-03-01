Catanzaro-Frosinone è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 44 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 53 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 10 reti.
Catanzaro-Frosinone si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Frosinone è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 13 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 63 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Catanzaro-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Frosinone
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Simone Galipò
Catanzaro-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Frosinone?
- La gara tra Catanzaro e Frosinone si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Frosinone sarà Marco Serra
- Dove si gioca Catanzaro - Frosinone?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Frosinone?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 7 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 10 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Frosinone?
- La partita tra Catanzaro e Frosinone verrà trasmessa da DAZN