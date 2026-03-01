Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Frosinone è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 44 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 53 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 7 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 10 reti.

Catanzaro-Frosinone si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Frosinone è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 13 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 63 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Catanzaro-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Frosinone

: Catanzaro-Frosinone Data : domenica 1 marzo 2026

: domenica 1 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Simone Galipò

Catanzaro-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.