Catanzaro-Mantova è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 38 punti e Mantova che invece è al 17° posto in classifica con 23 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 6 reti.
Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Catanzaro-Mantova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Mantova è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Catanzaro-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Mantova
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Andrea Zanotti
Catanzaro-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Mantova?
- La gara tra Catanzaro e Mantova si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Mantova sarà Marco Monaldi
- Dove si gioca Catanzaro - Mantova?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Mantova?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 6 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Mantova?
- La partita tra Catanzaro e Mantova verrà trasmessa da DAZN