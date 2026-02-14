Partita valevole per la 25a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Mantova è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 38 punti e Mantova che invece è al 17° posto in classifica con 23 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 6 reti.

Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

Catanzaro-Mantova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Mantova è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Catanzaro-Mantova in tv o in streaming

Catanzaro-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.