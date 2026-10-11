Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Catanzaro-Mantova è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 3 punti e il Mantova che invece è al 3° posto in classifica con 11 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

Il Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.

Catanzaro-Mantova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Mantova è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Mantova in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Mantova

: Catanzaro-Mantova Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Giuseppe Mucera

Catanzaro-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Catanzaro-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.