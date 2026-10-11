Catanzaro-Mantova è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 3 punti e il Mantova che invece è al 3° posto in classifica con 11 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Il Mantova ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 4 reti.
Catanzaro-Mantova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Mantova è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Mantova
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Catanzaro-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Catanzaro-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Mantova?
- La gara tra Catanzaro e Mantova si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Mantova sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Catanzaro - Mantova?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Mantova?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol, mentre il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 4 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Mantova?
- La partita tra Catanzaro e Mantova verrà trasmessa da DAZN