Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Catanzaro-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Catanzaro-Modena è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 54 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 51 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 10 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 11 reti.

Catanzaro-Modena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Catanzaro-Modena in tv o in streaming

  • Partita: Catanzaro-Modena
  • Data: martedì 14 aprile 2026
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Catanzaro
  • Stadio: Nicola Ceravolo
  • Arbitro:

Catanzaro-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 14-04-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Sarà possibile seguire la diretta live di Catanzaro-Modena su Virgilio Sport: Catanzaro-Modena.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Catanzaro - Modena?
La gara tra Catanzaro e Modena si giocherà martedì 14 aprile 2026 alle ore 19:00
Dove si gioca Catanzaro - Modena?
La partita si gioca a Catanzaro
In che stadio si gioca Catanzaro - Modena?
Stadio Nicola Ceravolo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 10 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 11 gol
Chi trasmette la partita Catanzaro - Modena?
La partita tra Catanzaro e Modena verrà trasmessa da DAZN
Catanzaro-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio