Partita valevole per la 31a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Catanzaro-Modena è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 54 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 51 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 10 reti.

Il Modena ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 11 reti.

Catanzaro-Modena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Catanzaro-Modena in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Modena

: Catanzaro-Modena Data : martedì 14 aprile 2026

: martedì 14 aprile 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro:

Catanzaro-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 14-04-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

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Sarà possibile seguire la diretta live di Catanzaro-Modena su Virgilio Sport: Catanzaro-Modena.