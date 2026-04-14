Catanzaro-Modena è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 54 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 51 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 14 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 10 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 11 reti.
Catanzaro-Modena si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Catanzaro-Modena in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Modena
- Data: martedì 14 aprile 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro:
Catanzaro-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 14-04-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Catanzaro-Modena su Virgilio Sport: Catanzaro-Modena.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Modena?
- La gara tra Catanzaro e Modena si giocherà martedì 14 aprile 2026 alle ore 19:00
- Dove si gioca Catanzaro - Modena?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Modena?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 10 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 11 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Modena?
- La partita tra Catanzaro e Modena verrà trasmessa da DAZN