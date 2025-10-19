Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Padova è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 6 punti e Padova che invece è al 14° posto in classifica con 8 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 3 reti.

Padova ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 3 reti.

Catanzaro-Padova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Padova è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Padova in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Padova

: Catanzaro-Padova Data : domenica 19 ottobre 2025

: domenica 19 ottobre 2025 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Simone Galipò

Catanzaro-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 19-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Padova sarà inserito un'ora prima del match.