Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Palermo è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 16 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 3 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 4 reti.

Catanzaro-Palermo si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Palermo è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv o in streaming

Catanzaro-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 25-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.