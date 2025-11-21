Catanzaro-Pescara è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 15 punti e il Pescara che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 3 reti.
Catanzaro-Pescara si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Pescara è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Pescara in tv o in streaming
Catanzaro-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 21-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
