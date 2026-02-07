Catanzaro-Reggiana è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 32 punti e la Reggiana che invece è al 15° posto in classifica con 21 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.
Catanzaro-Reggiana si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Reggiana è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 50 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Reggiana
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Mario Perri
Catanzaro-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Reggiana?
- La gara tra Catanzaro e Reggiana si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Reggiana?
- L'arbitro del match sarà Mario Perri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Reggiana sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Catanzaro - Reggiana?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Reggiana?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol, mentre il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 5 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Reggiana?
- La partita tra Catanzaro e Reggiana verrà trasmessa da DAZN