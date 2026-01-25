Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Catanzaro-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Catanzaro-Sampdoria è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 31 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 18 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Catanzaro-Sampdoria si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Sampdoria è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Catanzaro-Sampdoria
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Catanzaro
  • Stadio: Nicola Ceravolo
  • Arbitro: Simone Sozza

Catanzaro-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 25-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Catanzaro - Sampdoria?
La gara tra Catanzaro e Sampdoria si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Catanzaro - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Sampdoria sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Catanzaro - Sampdoria?
La partita si gioca a Catanzaro
In che stadio si gioca Catanzaro - Sampdoria?
Stadio Nicola Ceravolo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 9 gol
Chi trasmette la partita Catanzaro - Sampdoria?
La partita tra Catanzaro e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Catanzaro-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio