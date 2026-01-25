Catanzaro-Sampdoria è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 31 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 18 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.
Catanzaro-Sampdoria si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Sampdoria è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Sampdoria
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Simone Sozza
Catanzaro-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 25-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
