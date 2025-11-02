Catanzaro-Venezia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Venezia che invece è al 6° posto in classifica con 16 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.
Catanzaro-Venezia si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Venezia è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Catanzaro-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Venezia
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Catanzaro-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
