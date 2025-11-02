Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Catanzaro-Venezia è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Venezia che invece è al 6° posto in classifica con 16 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 4 reti.

Catanzaro-Venezia si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Venezia è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Catanzaro-Venezia in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Venezia

: Catanzaro-Venezia Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Daniele Perenzoni

Catanzaro-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Catanzaro-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.