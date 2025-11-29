Catanzaro-Virtus entella è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 16 punti e la Virtus Entella che invece è al 13° posto in classifica con 15 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Catanzaro-Virtus entella si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Virtus entella è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Virtus entella
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Paride Tremolada
Catanzaro-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Catanzaro-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
