Partita valevole per la 12a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Cesena-Avellino è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 20 punti e l'Avellino che invece è al 8° posto in classifica con 16 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 4 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 3 reti.

Cesena-Avellino si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Avellino è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.

Dove vedere Cesena-Avellino in tv o in streaming

Partita : Cesena-Avellino

: Cesena-Avellino Data : domenica 9 novembre 2025

: domenica 9 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Fabio Maresca

Cesena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.