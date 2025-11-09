Cesena-Avellino è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 20 punti e l'Avellino che invece è al 8° posto in classifica con 16 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 4 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 3 reti.
Cesena-Avellino si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Avellino è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.
Dove vedere Cesena-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Avellino
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Fabio Maresca
Cesena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 09-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
